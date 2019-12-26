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Ибрагимович сегодня подпишет контракт с «Миланом» и заработает 3 млн евро за полгода
27.12.2019 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны согласовали контракт до июня 2020 года с опцией продления еще на год.
Швед заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов (включая бонусы).
В ближайшие часы 38-летний форвард пройдет медосмотр и подпишет договор с «россонери».
Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был
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Нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан».
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