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Иванович о переходе в «Шахтер»: «Сегодня не популярно хвастаться деньгами. Но могу сказать, что доволен условиями, которые мне предложили»
27.12.2019 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сербский полузащитник
«Сегодня не популярно хвастаться деньгами. Но могу сказать, что я доволен условиями, которые мне предложили. И я рад, что «Напредак» тоже заработал. Я подписал трехлетний контракт и уже 9 января начну работу с новым клубом», – сказал
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Иванович о переходе в «Шахтер»: «Сегодня не популярно хвастаться деньгами. Но могу сказать, что доволен условиями, которые мне предложили»
Сербский полузащитник Игор Иванович анонсировал свой переход в солигорский «Шахтер».
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