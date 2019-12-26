Иванович о переходе в «Шахтер»: «Сегодня не популярно хвастаться деньгами. Но могу сказать, что доволен условиями, которые мне предложили»

Источник материала: Tribuna.com

Сербский полузащитник Игор Иванович анонсировал свой переход в солигорский .

«Сегодня не популярно хвастаться деньгами. Но могу сказать, что я доволен условиями, которые мне предложили. И я рад, что «Напредак» тоже заработал. Я подписал трехлетний контракт и уже 9 января начну работу с новым клубом», – сказал Иванович .