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Карстен о завершении карьеры: «Сейчас чуть-чуть легче, чем сразу, но все равно страшно»

27.12.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Легендарная гребчиха Екатерина Карстен рассказала о том, как чувствует себя после завершения карьеры.

– Чем занимались четыре последних месяца? Может, увлеклись чем-то новым?

– Нет. Просто больше была с семьей – с мужем и дочкой. С Александрой поездили по экскурсиям. Немножко посмотрела город. А то, говорю, жила так: гребной канал – квартира. В Кельне – здесь рядышком – заглянули в зоопарк и ботанический сад. Мне нравятся цветы, но, прожив в Германии около двадцати лет, раньше там не бывала. Дочь увлекается фотографией. Садились в машину в выходные, ездили по городам, снимали. Ну и размышляла, что будет дальше.

– Страшно вступать в новую жизнь?

– Сейчас чуть-чуть легче, чем сразу, но все равно страшно. Более чем полжизни отдала гонкам, а здесь – новое занятие... В молодости делаешь то, что надо и хочешь. А тут по сто раз одно и то же обдумываешь. Естественно, очень тяжело.

– Возможно, стоило завершить карьеру раньше?

– На сегодняшний ум – стоило. Было бы легче начинать другую жизнь. А так трудно. Тогда же как мыслили: могу тренироваться, результат есть – продолжаем.

 
 
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Легендарная гребчиха Екатерина Карстен рассказала о том, как чувствует себя после завершения карьеры.
 
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