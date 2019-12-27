Источник материала: Полымя

Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала «ТурСтат».





Самые привлекательные для туристов ярмарки на Новый год и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 года и январе 2020-го проходят в России, Беларуси, Армении и Азербайджане.

В пятерку лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 входят фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Беларусь), Баку (Азербайджан) и Ереване (Армения).

«На ярмарках в Минске туристов и горожан ждут деревянные домики с уличной едой, сладостями, глинтвейном и подарками, фотозоны, аллеи из зимних домиков и светящиеся коридоры», — отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.

Источник: БелТА