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Кононов может возглавить брестское «Динамо» («Белорусский футбол»)
29.12.2019 12:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Динамо-Брест» в ближайшее время может объявить о назначении
Несколько источников сообщили, что вчера специалист находился в
Кононов известен по работе в тульском «Арсенале», «Ахмате»,
Последним местом работы Кононова был московский
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«Динамо-Брест» в ближайшее время может объявить о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды, сообщает паблик «Белорусский футбол».
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