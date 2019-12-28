Кононов может возглавить брестское «Динамо» («Белорусский футбол»)

Источник материала: Tribuna.com

«Динамо-Брест» в ближайшее время может объявить о назначении на пост главного тренера команды, сообщает паблик «Белорусский футбол».

Несколько источников сообщили, что вчера специалист находился в .

Кононов известен по работе в тульском «Арсенале», «Ахмате», , в ряде украинских клубов.

Последним местом работы Кононова был московский .