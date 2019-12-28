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Кононов может возглавить брестское «Динамо» («Белорусский футбол»)

29.12.2019 12:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Динамо-Брест» в ближайшее время может объявить о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды, сообщает паблик «Белорусский футбол».

Несколько источников сообщили, что вчера специалист находился в Бресте.

Кононов известен по работе в  тульском «Арсенале», «Ахмате», «Краснодаре», в ряде украинских клубов.

Последним местом работы Кононова был московский «Спартак».

 
Теги: Брест
 
 
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«Динамо-Брест» в ближайшее время может объявить о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды, сообщает паблик «Белорусский футбол».
 
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