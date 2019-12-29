|
НБА. «Лейкерс» обыграли «Даллас», «Торонто» уступил «Оклахоме» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
Действующий чемпион «Торонто» примет на своей арене «Оклахому». «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Далласом» Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
30 декабря, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Лаури (20 + 6 потерь),
Ванвлит (20 + 8 передач),
Маккоу (13),
Ибака (12 + 14 подборов),
Ануноби (6) старт;
Дэвис (11),
Буше (9),
Бриссетт (4),
Холлис-Джефферсон (2).
- Оклахома-Сити
-
Гилджес-Александер (32 + 7 подборов),
Пол (25 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Бэйзли (12),
Адамс (9),
Фергюсон (0) старт;
Ноэл (13),
Надер (4),
Дорт (3),
Бертон (0),
Херви (0).
- Дата проведения
-
30 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Брукс (20),
Валанчюнас (16 + 9 подборов),
Джарен Джексон (14 + 12 подборов),
Морэнт (6 + 7 передач),
Андерсон (6 + 9 подборов) старт;
Кларк (18),
Аллен (15),
Хилл (9),
Мелтон (7),
Джонс (6 + 6 передач),
Кончар (0),
Кабокло (0).
- Шарлотт
-
Грэм (16 + 10 передач),
Вашингтон (16),
Бийомбо (10),
Розир (9 + 8 передач + 5 потерь),
Бриджес (8 + 7 подборов) старт;
Монк (18),
Зеллер (14),
Марв. Уильямс (6),
Эрнангомес (4),
Кидд-Гилкрист (2),
Коди Мартин (1),
Бэйкон (0).
- Дата проведения
-
30 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Болл (27 + 9 подборов + 8 передач),
Ингрэм (27),
Холидэй (25),
Фэйворс (12 + 17 подборов),
Редик (0) старт;
Мур (25),
Окафор (6),
Хэйс (5),
Джексон (0),
Харт (0 + 7 передач),
Уильямс (0).
- Хьюстон
-
Хауз (22),
Гордон (20),
Хартенштайн (19 + 9 подборов),
Риверс (9 + 5 потерь),
Такер (8) старт;
Клемонс (16 + 10 передач),
Маклемор (12),
Кларк (6 + 8 подборов).
- Дата проведения
-
30 декабря, 04.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Портер (19),
Бартон (19),
Грант (18),
Йокич (17 + 8 подборов),
Мюррэй (13 + 7 передач) старт;
Пламли (15),
Бизли (11),
Моррис (5),
Крэйг (2),
Эрнангомес (1).
- Сакраменто
-
Бьелица (27),
Хилд (20 + 8 передач),
Фокс (18 + 13 передач),
Холмс (18),
Барнс (6) старт;
Джайлз (11),
Богданович (7),
Ариза (6),
Джозеф (2).
- Дата проведения
-
30 декабря, 05.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Дэвис (23 + 9 подборов),
Джеймс (13 + 13 передач),
Макги (11),
Грин (10),
Брэдли (5) старт;
Колдуэлл-Поуп (19),
Ховард (15),
Карузо (6),
Рондо (4),
Дэниелс (2),
Кук (0),
Дадли (0),
Кузма (0).
- Даллас
-
Дончич (19 + 7 передач + 6 потерь),
Финни-Смит (12),
Порзингис (11 + 7 подборов),
Пауэлл (7 + 11 подборов),
Хардуэй (2) старт;
Райт (14),
Бареа (12),
Сет Карри (7),
Брокхофф (6),
Клебер (3),
Джексон (2),
Брансон (0),
Марьянович (0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
-
Что не нужно делать, если проснулись среди ночи
13:40, Газета Авангард
-
Погиб молодой белорусский художник Захар Кудин
19:09, Tut.by
-
«За убийство зверя получил 2,5 тысячи». Продолжение истории бешеного волка, изувечившего людей под Миорами
13:41, Tut.by
-
Сильный ветер, гололед, оранжевый уровень. Погода в понедельник не порадует белорусов
13:13, Tut.by
-
Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению
19:59, СТВ
-
«Пренебречь, вальсируем!» Как прошел Венский был с участием президента
16:39, Tut.by
-
Вдоль проспекта Независимости в Минске люди выстроились в «живую цепь»
15:17, Tut.by
-
Около 100 противников строительства аккумуляторного завода вновь собрались в центре Бреста
14:28, Tut.by
-
Главный оппозиционер для Лукашенко, подмоченная репутация и северное сияние над Свислочью. Тест
13:09, Tut.by
-
У знак салідарнасці з Мінскам. У Віцебску прайшла акцыя за незалежнасць Беларусі
21:29, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- Как белорусские власти распоряжаются народными деньгами 29.12.2019,
Новости Волковыска
- Что не нужно делать, если проснулись среди ночи 29.12.2019,
Газета Авангард
- «Гастелло никак не мог совершить огненный таран». Как историк из Беларуси ищет сбитые самолеты 29.12.2019,
Tut.by
- Погиб молодой белорусский художник Захар Кудин 29.12.2019,
Tut.by
- «За убийство зверя получил 2,5 тысячи». Продолжение истории бешеного волка, изувечившего людей под Миорами 29.12.2019,
Tut.by
- Сильный ветер, гололед, оранжевый уровень. Погода в понедельник не порадует белорусов 29.12.2019,
Tut.by
- «Самый постыдный поступок, что я видел в хоккее». Матч России и Канады завершился скандалом 29.12.2019,
Tut.by