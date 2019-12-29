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Бага может возглавить литовскую «Судуву» (Football.by)

30.12.2019 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации Football.by, бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага является вероятным кандидатом на пост главного тренера литовской «Судувы».

Напомним, ранее должность наставника чемпионата Литвы покинул казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого «Судува» выигрывала «золото» национального первенства три года подряд. Также при казахстанском наставнике команда один раз выиграла Кубок и дважды Суперкубок страны.

Добавим, что Чебурин также назывался как один из претендентов на пост главкома минского «Динамо».

Отметим, ранее сообщалось, что Бага может возглавить белостоцкую «Ягеллонию». Сам специалист в интервью заявлял, что у него есть три варианта продолжения карьеры, одним из которых является клуб из Прибалтики.

 
 
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По информации Football.by, бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага является вероятным кандидатом на пост главного тренера литовской «Судувы».
 
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