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В Могилеве открылся крытый футбольный манеж по программ АБФФ
30.12.2019 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 15.00 в Могилеве открылся крытый футбольный манеж. Строение расположилось на территории СДЮШОР №7.
В церемонии открытия принял участие представитель АБФФ Михаил Вергеенко, а также мэр Могилева Владимир Цумарев и губернатор Могилевской области Леонид Заяц.
Крытый футбольный манеж с трибунами на 500 зрителей – это инициатива Белорусской федерации футбола по строительству во всех областных центрах страны спортивных сооружений. Также АБФФ взяла на себя часть расходов по строительству объекта.
Крытый футбольный манеж – одноэтажное сооружение, состоящее из футбольного поля, накрытого специальным воздухоопорным сооружением, позволяющим тренироваться в благоприятных условиях даже в холодное время года.
Установленные системы дают возможность как подавать теплый воздух, так и проводить кондиционирование.
Аналогичные манежи уже построены в Бресте и Минске, в текущем году – в Витебске и Гомеле.
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Сегодня в 15.00 в Могилеве открылся крытый футбольный манеж.
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