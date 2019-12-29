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В Могилеве открылся крытый футбольный манеж по программ АБФФ

30.12.2019 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 15.00 в Могилеве открылся крытый футбольный манеж. Строение расположилось на территории СДЮШОР №7.

В церемонии открытия принял участие представитель АБФФ Михаил Вергеенко, а также мэр Могилева Владимир Цумарев и губернатор Могилевской области Леонид Заяц.

Крытый футбольный манеж с трибунами на 500 зрителей – это инициатива Белорусской федерации футбола по строительству во всех областных центрах страны спортивных сооружений. Также АБФФ взяла на себя часть расходов по строительству объекта.

Крытый футбольный манеж – одноэтажное сооружение, состоящее из футбольного поля, накрытого специальным воздухоопорным сооружением, позволяющим тренироваться в благоприятных условиях даже в холодное время года.

Установленные системы дают возможность как подавать теплый воздух, так и проводить кондиционирование.

Аналогичные манежи уже построены в Бресте и Минске, в текущем году – в Витебске и Гомеле.

ФОТО 1

ФОТО 2

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня в 15.00 в Могилеве открылся крытый футбольный манеж.
 
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