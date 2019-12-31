Марцел Личка: «Зайцев довольно близок к Виктору Лукашенко – они, вероятно, вместе занимаются бизнесом»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал об Александре Зайцеве.

- Перед вашим приходом в команде часто менялись тренеры. Почему?

– Владелец клуба – богатый человек, успешный бизнесмен в различных сферах, у него даже есть офис в Китае, но он очень слабо разбирается в футболе.

Вокруг него много людей, которые, как это бывает, «советуют» ему, а потом совершается много поспешных шагов. Таких, например, как смена 8-10 игроков каждые полгода. Он спокойно мог расстаться с половиной команды. Вокруг команды крутилось много агентов. Это был просто хаос, никакой стабильности или видения. Моим первым заданием, когда я принял команду, было это исправить.

- Вы упомянули владельца Александра Зайцева. Кто он такой, в какой сфере работает?

– Я не знаю и не хочу знать (смеется). Однако он довольно близок к Виктору Лукашенко , сыну белорусского президента – они, вероятно, вместе занимаются бизнесом. Вероятно, он очень успешен в том, что он делает. Его бизнес распространяется на Объединенные Арабские Эмираты, Китай и другие страны, – сказал Личка.