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Марцел Личка: «Зайцев довольно близок к Виктору Лукашенко – они, вероятно, вместе занимаются бизнесом»
01.01.2020 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер брестского «Динамо»
- Перед вашим приходом в команде часто менялись тренеры. Почему?
– Владелец клуба
Вокруг него много людей, которые, как это бывает, «советуют» ему, а потом совершается много поспешных шагов. Таких, например, как смена 8-10 игроков каждые полгода. Он спокойно мог расстаться с половиной команды. Вокруг команды крутилось много агентов. Это был просто хаос, никакой стабильности или видения. Моим первым заданием, когда я принял команду, было это исправить.
- Вы упомянули владельца Александра Зайцева. Кто он такой, в какой сфере работает?
– Я не знаю и не хочу знать (смеется). Однако он довольно близок к
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