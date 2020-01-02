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Клопп, Сульшер и Пирсон номинированы на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

03.01.2020 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру чемпионата Англии в декабре.

На награду номинированы Юрген Клопп («Ливерпуль»), Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

«Ливерпуль» в декабре выиграл все 5 матчей АПЛ с общим счетом 15:2. «МЮ» провел 6 матчей, одержав 4 победы, потерпев одно поражение и один раз сыграв вничью. У «Уотфорда» две победы, две ничьих и два поражения в 6 матчах.

В прошлый раз приз достался Клоппу, который признавался лучшим тренером месяца в АПЛ уже трижды в этом сезоне.

 
 
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АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру чемпионата Англии в декабре.
 
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