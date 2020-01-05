WHL. Протас набрал 2 очка и стал первой звездой матча. Алистров забросил 11-ю шайбу, Усов отметился ассистом

Источник материала: Tribuna.com

«Принс Альберт Райдерс» на выезде одолел – 5:3 (3:2, 3:0, 0:1).

Белорусский нападающий гостей сравнял счет, реализовав большинство на 13-й минуте (2:2), а также отметился результативной передачей на 25-й минуте.

SCORES! The Viper strikes on the power play! @protas_21 buries the feed from Ozzy Wiesblatt!



2-2 game. 6:59 left in the first. #GoRaidersGo #WPGvsPA pic.twitter.com/Ikc7lfDcDK — Prince Albert Raiders (@PARaidersHockey) January 6, 2020

Протас по итогам встречи был назван первой звездой. Он набрал 2 (1+1) результативных балла, исполнил 4 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Отметим, что форвард является лучшим бомбардиром своей команды. На его счету уже 51 (21+30) результативный балл в 34 матчах при показателе полезности «+28»

Партнер по команде Протаса Илья Усов в игре против «Виннипега» отметился ассистом. Усов в 34 играх заработал 30 (12+18) очков.

«Эдмонтон Ойл Кингз» в домашнем матче взял верх над «Саскатун Блэйдс» – 4:3 (4:0, 0:3, 0:0).

Белорусский нападающий на 13-й минуте реализовал большинство и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.