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WHL. Протас набрал 2 очка и стал первой звездой матча. Алистров забросил 11-ю шайбу, Усов отметился ассистом
06.01.2020 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Принс Альберт Райдерс» на выезде одолел
Белорусский нападающий гостей
Протас по итогам встречи был назван первой звездой. Он набрал 2 (1+1) результативных балла, исполнил 4 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Отметим, что форвард является лучшим бомбардиром своей команды. На его счету уже 51 (21+30) результативный балл в 34 матчах при показателе полезности «+28»
Партнер по команде Протаса Илья Усов в игре против «Виннипега» отметился ассистом. Усов в 34 играх заработал 30 (12+18) очков.
«Эдмонтон Ойл Кингз»
Белорусский нападающий на 13-й минуте реализовал большинство и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.
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