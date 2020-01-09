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Париматч-Экстралига. «Химик» в гостях у «Лиды», «Брест» сыграет с «Могилевом», «Пинские ястребы» – «Локомотив»
10.01.2020 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня пройдут очередные матчи Париматч-Экстралиги.
Париматч-Экстралига
2-й этап
Группа 2
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Париматч-Экстралига. «Химик» в гостях у «Лиды», «Брест» сыграет с «Могилевом», «Пинские ястребы» – «Локомотив»
Сегодня пройдут очередные матчи Париматч-Экстралиги.
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