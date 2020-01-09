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Париматч-Экстралига. «Химик» в гостях у «Лиды», «Брест» сыграет с «Могилевом», «Пинские ястребы» – «Локомотив»

10.01.2020 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня пройдут очередные матчи Париматч-Экстралиги.

Париматч-Экстралига

2-й этап

Группа 2

БрестМогилев
Дата проведения
10 января, 19.00, «Ледовый дворец Брест»
Онлайн матча Видео
Пинские ястребы – Локомотив Орша
Дата проведения
10 января, 19.00, «Ледовый дворец спорта Пинск»
Онлайн матча Видео
Лида – Химик
Дата проведения
10 января, 20.00, «Ледовый дворец спорта Лида»
Онлайн матча Видео

Таблица Париматч-Экстралиги

Календарь Париматч-Экстралиги

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
Ссылка на источник 114
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