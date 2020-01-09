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Квашук, Болов и еще 12 игроков покинули «Гомель»
10.01.2020 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
14 футболистов ушли из «Гомеля», сообщает
В связи с окончанием срока действия контрактов команду покинули Денис Кавлинов, Терентий Луцевич, Артем Сокол, Андрей Иванов, Андрей
Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите
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14 футболистов ушли из «Гомеля», сообщает пресс-служба клуба.
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