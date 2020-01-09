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Квашук, Болов и еще 12 игроков покинули «Гомель»

10.01.2020 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

14 футболистов ушли из «Гомеля», сообщает пресс-служба клуба.

В связи с окончанием срока действия контрактов команду покинули Денис Кавлинов, Терентий Луцевич, Артем Сокол, Андрей Иванов, Андрей Васильев, Бадри Акубардия, Илья Гультяев, Дмитрий Маляка, Евгений Смирнов, Эдуард Суханов, Виталий Квашук, Сергей Глебко, Руслан Болов и Павел Кленье.

Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите здесь.

 
Теги: Гомель
 
 
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14 футболистов ушли из «Гомеля», сообщает пресс-служба клуба.
 
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