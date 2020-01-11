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Смольский об эстафете: «Остались довольны. Надо учитывать один нюанс: мы привыкли стрелять на «десятых» установках, а здесь – первые»
12.01.2020 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Биатлонист сборной Беларуси
«Скольжение в субботу было не таким быстрым, как накануне в спринте, но скорость все же была высокой. Лыжи работали отлично – спасибо сервису! Изначально настраивался не брать запасные патроны. Увы, на «лежке» дважды промахнулся основной обоймой, что вынудило на себя разозлиться. Но главное понял: больше промахиваться нельзя.
Второй круг на этапе получился менее резвым, чем первый, где скорость была очень высокой. Рваный темп в гонке не всем подходит, но мне с ним работать комфортно. На «стойку» пришел успокоенным, стрелял надежно, благо некоторая уверенность появилась после пятничного спринта. А дальше – выложился полностью на последнем круге. Сейчас все ребята в хорошей физической форме, в том числе и я. Старался быть в группе лидеров, чтобы хоть как-то облегчить этап Сергею Бочарникову.
В качестве зрителя и болельщика очень переживал за ребят. Надо ведь учитывать еще один нюанс: мы привыкли стрелять на «десятых» установках, а здесь – первые, лидерские. Со своим ветром. Но верил в ребят, зная, какой хороший настрой у команды. Эстафетой мы остались довольны», – сказал Смольский.
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Смольский об эстафете: «Остались довольны. Надо учитывать один нюанс: мы привыкли стрелять на «десятых» установках, а здесь – первые»
Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский подвел итог эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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