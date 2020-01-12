Гутор перейдет в солигорский «Шахтер» («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер сборной Беларуси Александр Гутор в ближайшее время подпишет контракт с солигорским , сообщает «Прессбол».

У вратаря было предложение от самарских . Российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться в Беларуси и перейти в «Шахтер».

В минувшем сезоне Александр Гутор защищал цвета брестского , с которым стал чемпионом Беларуси.