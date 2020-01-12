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Гутор перейдет в солигорский «Шахтер» («Прессбол»)

13.01.2020 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер сборной Беларуси Александр Гутор в ближайшее время подпишет контракт с солигорским «Шахтером», сообщает «Прессбол».

У вратаря было предложение от самарских «Крыльев Советов». Российский клуб предложил более выгодные финансовые условия, однако 30-летний белорус принял решение остаться в Беларуси и перейти в «Шахтер».

В минувшем сезоне Александр Гутор защищал цвета брестского «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси.

 
 
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Голкипер сборной Беларуси Александр Гутор в ближайшее время подпишет контракт с солигорским «Шахтером», сообщает «Прессбол».
 
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