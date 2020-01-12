Праздник, полезный для здоровья

Источник материала: Ивьевский край

Прошли те времена, когда спорт и "обычная жизнь" были разделены нерушимой стеной. Сегодня клиенты и работники спортивных клубов вместе отмечают дни рождения и даже встречают Новый год.









Совместить любовь к движению, здоровому стилю жизни, ярким динамичным праздникам получилось у фитнес-студии "Lady fit" и Ивьевской федерации боевых искусств - организаторов новогоднего утренника "В гостях у Деда Мороза и Снегурочки". Мероприятие прошло в модном нынче формате фитнес-вечеринки.

"Спортивная нагрузка может быть легкой и радостной, а праздник - полезным для здоровья!" - считает фитнес-инструктор Юнна Рынгель.

Дети, участвующие в утреннике, погрузились в мир сказок, неожиданных приключений, новогодних песен, танцев, конкурсов, игр и сюрпризов. А появление Деда Мороза и Снегурочки всегда вызывало огромную радость и восторг в душе каждого ребенка.

Приятно было наблюдать за ребятишками, которые усердно выполняли все задания сказочных героев. Радость просматривалась и в восхищенных глазах мам и пап, которые гордо смотрели на своих детей, водивших хороводы, поющих песни, читающих стихи Дедушке Морозу и Снегурочке.

Традиционным кульминационным моментом утренника, конечно же, стало вручение новогодних подарков.

Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Родители благодарили организаторов и участников новогоднего представления за доставленную радость и хорошее настроение. А организаторы Юнна Рынгель и Евгений Рычков были бесконечно счастливы, что внесли частичку праздника в сердце каждого ребенка.

П. КЁЛЕР.