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Кирилл Альшевский: «По футбольным вопросам у нас с Анатолием Капским были такие зарубы! Спорили очень серьезно»
13.01.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
— Вы часто виделись с Капским, если дело не касалось футбола?
— Обычно на семейных праздниках вроде дней рождения и свадеб.
Он был очень занятым человеком. Вспоминая Анатолия Анатольевича с игроками и тренерами сегодня, никак не поймем, как он все успевал: и тянул на себе огромное футбольное хозяйство, и возглавлял такое крупное предприятие, как завод БАТЭ, затем — холдинг «Автокомпоненты». И если требовалось связаться с ним в течение рабочего дня, то часто приходилось звонить его секретарю, чтобы узнать, насколько Анатолий Анатольевич занят.
Порой чуть ли не как упрек в отношении моей профессиональной деятельности звучит: «
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Кирилл Альшевский: «По футбольным вопросам у нас с Анатолием Капским были такие зарубы! Спорили очень серьезно»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих взаимоотношениях с Анатолием Капским.
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