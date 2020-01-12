Кирилл Альшевский: «По футбольным вопросам у нас с Анатолием Капским были такие зарубы! Спорили очень серьезно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих взаимоотношениях с Анатолием Капским.

— Вы часто виделись с Капским, если дело не касалось футбола?

— Обычно на семейных праздниках вроде дней рождения и свадеб.

Он был очень занятым человеком. Вспоминая Анатолия Анатольевича с игроками и тренерами сегодня, никак не поймем, как он все успевал: и тянул на себе огромное футбольное хозяйство, и возглавлял такое крупное предприятие, как завод БАТЭ, затем — холдинг «Автокомпоненты». И если требовалось связаться с ним в течение рабочего дня, то часто приходилось звонить его секретарю, чтобы узнать, насколько Анатолий Анатольевич занят.

Порой чуть ли не как упрек в отношении моей профессиональной деятельности звучит: « Кирилл Альшевский — родственник Анатолия Капского». Но, поверьте, что касается связанных с футболом вопросов, у нас [с Анатолием Анатольевичем] были такие зарубы! Спорили очень серьезно. Тем не менее даже после самого жесткого разговора Анатолий Анатольевич умел разрядить ситуацию, свести конфликт на нет, – цитирует Альшевского TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Parimatch.