ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кирилл Альшевский: «По футбольным вопросам у нас с Анатолием Капским были такие зарубы! Спорили очень серьезно»

13.01.2020 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих взаимоотношениях с Анатолием Капским.

— Вы часто виделись с Капским, если дело не касалось футбола?

— Обычно на семейных праздниках вроде дней рождения и свадеб.

Он был очень занятым человеком. Вспоминая Анатолия Анатольевича с игроками и тренерами сегодня, никак не поймем, как он все успевал: и тянул на себе огромное футбольное хозяйство, и возглавлял такое крупное предприятие, как завод БАТЭ, затем — холдинг «Автокомпоненты». И если требовалось связаться с ним в течение рабочего дня, то часто приходилось звонить его секретарю, чтобы узнать, насколько Анатолий Анатольевич занят.

Порой чуть ли не как упрек в отношении моей профессиональной деятельности звучит: «Кирилл Альшевский — родственник Анатолия Капского». Но, поверьте, что касается связанных с футболом вопросов, у нас [с Анатолием Анатольевичем] были такие зарубы! Спорили очень серьезно. Тем не менее даже после самого жесткого разговора Анатолий Анатольевич умел разрядить ситуацию, свести конфликт на нет, – цитирует Альшевского TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о своих взаимоотношениях с Анатолием Капским.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Треботич на правах аренды перешел в венгерский «Ракоци»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика