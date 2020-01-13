Журналист Сергей Егоров об отказе Гутора в «Крыльям»: «Дело не в деньгах. Ситуация была на паузе, потому что у Гутора возникли семейные сложности»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Егоров, который сообщал ранее о том, вратарь Александр Гутор близок к заключению двухлетнего контракта с «Крыльями Советов», объяснил, почему вратарь предпочел остаться в чемпионате Беларуси и близок к переходу в .

«Вчера в Беларуси написали, что вратарь (30 лет) отказался от варианта с «Крыльями» и выбрал вариант с солигорским «Шахтером», который предложил менее выгодный контракт. Дело не в деньгах, ситуация была на паузе, потому что у Гутора возникли семейные сложности, пожелаем, чтобы все обошлось», – написал Егоров.

Гутор перейдет в «Шахтер». Он отказал «Крыльям Советов»