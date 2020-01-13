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Журналист Сергей Егоров об отказе Гутора в «Крыльям»: «Дело не в деньгах. Ситуация была на паузе, потому что у Гутора возникли семейные сложности»
14.01.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Сергей Егоров, который сообщал ранее о том, вратарь Александр Гутор близок к заключению двухлетнего контракта с «Крыльями Советов», объяснил, почему вратарь предпочел остаться в чемпионате Беларуси и близок к переходу в
«Вчера в Беларуси написали, что вратарь
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Журналист Сергей Егоров об отказе Гутора в «Крыльям»: «Дело не в деньгах. Ситуация была на паузе, потому что у Гутора возникли семейные сложности»
Журналист Сергей Егоров, который сообщал ранее о том, вратарь Александр Гутор близок к заключению двухлетнего контракта с «Крыльями Советов», объяснил, почему...
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