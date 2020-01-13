ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист Сергей Егоров об отказе Гутора в «Крыльям»: «Дело не в деньгах. Ситуация была на паузе, потому что у Гутора возникли семейные сложности»

14.01.2020 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Егоров, который сообщал ранее о том, вратарь Александр Гутор близок к заключению двухлетнего контракта с «Крыльями Советов», объяснил, почему вратарь предпочел остаться в чемпионате Беларуси и близок к переходу в «Шахтер».

«Вчера в Беларуси написали, что вратарь Александр Гутор (30 лет) отказался от варианта с «Крыльями» и выбрал вариант с солигорским «Шахтером», который предложил менее выгодный контракт. Дело не в деньгах, ситуация была на паузе, потому что у Гутора возникли семейные сложности, пожелаем, чтобы все обошлось», – написал Егоров.

Гутор перейдет в «Шахтер». Он отказал «Крыльям Советов»  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Сергей Егоров, который сообщал ранее о том, вратарь Александр Гутор близок к заключению двухлетнего контракта с «Крыльями Советов», объяснил, почему...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Эрнесто Вальверде написал открытое письмо: «Хотел бы отметить любовь, которую проявляли ко мне болельщики «Барселоны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика