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Евро-2020. Основной раунд. Беларусь сыграет с Германией. Начало матча – 22.30
16.01.2020 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Европы-2020
Основной раунд
Группа 1
Беларусь – Германия
16 января, 22.30
Испания – Чехия
16 января, 18.00
Хорватия – Австрия
16 января, 20.15
Положение команд: Хорватия – 2 очка (1 матч), Испания – 2 (1), Австрия – 2 (1), Чехия – 0 (1), Германия – 0 (1), Беларусь – 0 (1).
В полуфинал выйдет 2 команды из группы.
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Чемпионат Европы-2020 Основной раунд Группа 1 Беларусь – Германия 16 января, 22.30 Испания – Чехия 16 января, 18.00 Хорватия – Австрия 16 января, 20.15 Положение команд:...
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