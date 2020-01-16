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Политевич перешел в «Шахтер»

16.01.2020 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Сергей Политевич перешел в солигорский «Шахтер». Контракт с футболистом подписан на 3 года.

Два прошлых сезона Политевич провел в чемпионате Казахстана, выступая за «Кайрат».

Ранее три сезона играл за турецкий «Генчлербирлиги».

Подробная статистика 29-летнего защитника здесь.

 
 
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Белорусский защитник Сергей Политевич перешел в солигорский «Шахтер».
 
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