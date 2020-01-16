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Политевич перешел в «Шахтер»
16.01.2020 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Сергей Политевич перешел в солигорский
Два прошлых сезона Политевич провел в чемпионате Казахстана, выступая за
Ранее три сезона играл за турецкий «Генчлербирлиги».
Подробная статистика 29-летнего защитника
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Белорусский защитник Сергей Политевич перешел в солигорский «Шахтер».
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