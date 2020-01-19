На первенстве Гродненской области по тяжелой атлетике команда ДЮСШ Кореличского района завоевала бронзу

Источник материала: Полымя

С 8 по 11 января в Гродно прошло первенство области среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе по тяжелой атлетике. Команда воспитанников ГУ «ДЮСШ Кореличского района» выступала под руководством тренера-преподавателя Святослава Леонтьевича Полуяна.





Итоги кореличских спортсменов радуют. Первое место в весовой категории +109 кг занял Илья Карабач. Золото в весовой категории до 82 кг — у Павла Раковича. Второе место в весовой категории до 82 кг завоевал Виталий Вашкевич. Бронза в весовой категории до 96 кг досталась Максиму Уласевичу.

В общекомандном зачете кореличчане заняли 3 место (среди юношей).

Поздравляем воспитанников нашей ДЮСШ и их тренера с достойными результатами!

Александр ГОЛУШКО,

директор ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Кореличского района»