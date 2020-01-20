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Игнатович официально стал игроком «Динамо» Брест
20.01.2020 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
В минувшем сезоне 27-летний футболист выступал за минское «Динамо», где сыграл в 5 матчах.
Подробную статистику Игнатовича можно посмотреть
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Вратарь Сергей Игнатович официально стал игроком футбольного клуба «Динамо» Брест. Контракт с голкипером рассчитан на один год с возможностью продления.
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