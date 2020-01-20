Игнатович официально стал игроком «Динамо» Брест

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Сергей Игнатович официально стал игроком футбольного клуба « Динамо» Брест . Контракт с голкипером рассчитан на один год с возможностью продления.

В минувшем сезоне 27-летний футболист выступал за минское «Динамо», где сыграл в 5 матчах.

Подробную статистику Игнатовича можно посмотреть здесь.

Динамо Брест: новости





Фото: Официальный сайт «Динамо» Брест