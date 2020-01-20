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Игнатович официально стал игроком «Динамо» Брест

20.01.2020 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Сергей Игнатович официально стал игроком футбольного клуба «Динамо» Брест. Контракт с голкипером рассчитан на один год с возможностью продления.

В минувшем сезоне 27-летний футболист выступал за минское «Динамо», где сыграл в 5 матчах.

Подробную статистику Игнатовича можно посмотреть здесь.

Динамо Брест: новости

Игнатович официально стал игроком «Динамо» Брест

Фото: Официальный сайт «Динамо» Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Вратарь Сергей Игнатович официально стал игроком футбольного клуба «Динамо» Брест. Контракт с голкипером рассчитан на один год с возможностью продления.
 
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