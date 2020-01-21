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Уэстбрук делал трипл-даблы в матчах со всеми командами НБА. Ранее подобное удавалось только Леброну
21.01.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Разыгрывающий «Хьюстона»
Уэстбрук набрал 32 очка, 11 подборов и 12 передач. Трипл-дабл стал для него 146-м в карьере.
Уэстбрук стал вторым игроком в истории
Уэстбрук первые 11 лет карьеры провел в составе «Тандер».
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Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук в понедельник оформил трипл-дабл в матче со своей бывшей командой «Оклахомой» (107:112).
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