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НБА. «Хьюстон» дома уступил «Оклахоме», «Бостон» разгромил «Лейкерс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в регулярном чемпионате НБА проходит День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы 14 матчей.
«Хьюстон» Хардена и Уэстбрука дома уступил «Оклахоме» Пола. В Бостоне во встрече принципиальных соперников «Селтикс» и «Лейкерс» хозяева добились крупной победы.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
20 января, 22.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Бил (29 + 6 передач + 5 потерь),
Маинми (21 + 7 подборов),
Пэйтон (6),
Томас (5),
Бонга (2) старт;
Брайант (13 + 5 потерь),
Смит (9 + 7 подборов + 6 передач),
Бертанс (8),
Макрэй (7 + 8 подборов),
Браун (6),
Уильямс (0).
- Детройт
-
Роуз (21),
Драммонд (18 + 16 подборов + 9 потерь),
Снелл (16),
Браун (7),
Думбуя (6) старт;
Михайлюк (10),
М-ф Моррис (10),
Гэллоуэй (6),
Вуд (6),
Фрэйзер (0).
- Дата проведения
-
20 января, 22.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (42 + 15 передач + 7 потерь),
Коллинз (17 + 11 подборов),
Хантер (13),
Реддиш (13 + 8 подборов),
Хертер (9 + 7 подборов) старт;
Фернанду (12),
Картер (6),
Бембри (3),
Тиг (2),
Гудвин (0),
Джонс (0).
- Торонто
-
Ванвлит (20),
Сиакам (18),
Марк Газоль (14),
Лаури (10 + 7 передач),
Ануноби (4) старт;
Пауэлл (27),
Дэвис (12),
Ибака (8 + 7 подборов),
Холлис-Джефферсон (7 + 10 подборов),
Маккоу (2).
- Дата проведения
-
20 января, 23.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Динуидди (22 + 7 передач + 5 потерь),
Аллен (13 + 13 подборов),
Харрис (12 + 5 потерь),
Принс (12 + 12 подборов),
Темпл (2) старт;
Леверт (16 + 6 передач),
Клэкстон (15),
Луваву-Кабарро (12),
Куруц (5),
Муса (2).
- Филадельфия
-
Симмонс (34 + 12 подборов + 12 передач + 5 перехватов),
Хорфорд (19),
Ричардсон (15),
Харрис (15),
Тайбулл (3) старт;
Коркмаз (10),
Скотт (8 + 8 подборов),
Эннис (5),
Нето (3),
О’Куинн (3),
Болден (2).
- Дата проведения
-
21 января, 01.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (32 + 11 подборов + 12 передач),
Харден (29 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Капела (12 + 7 подборов),
Маклемор (6),
Такер (5) старт;
Хауз (13),
Гордон (5),
Сефолоша (5).
- Оклахома-Сити
-
Пол (28 + 7 подборов),
Галлинари (25 + 13 подборов),
Гилджес-Александер (13 + 10 подборов),
Дорт (8),
Адамс (0) старт;
Шредер (23),
Диалло (6),
Бэйзли (6),
Бертон (2),
Мускала (1).
- Дата проведения
-
21 января, 01.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Брукс (31 + 9 подборов),
Джарен Джексон (19),
Морэнт (16 + 9 передач),
Валанчюнас (14 + 11 подборов),
Краудер (2) старт;
Мелтон (10),
Джонс (9),
Андерсон (6),
Кларк (4),
Хилл (3),
Аллен (2).
- Новый Орлеан
-
Холидэй (36 + 5 потерь),
Ингрэм (25 + 6 передач),
Редик (10),
Болл (8 + 9 подборов),
Хэйс (5) старт;
Мелли (15),
Харт (10),
Мур (9),
Джексон (6),
Александер-Уокер (2).
- Дата проведения
-
21 января, 01.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (28 + 14 подборов + 10 передач + 8 потерь),
Миддлтон (24 + 6 передач),
Мэттьюз (13),
Бледсоу (7),
Б. Лопес (7) старт;
Корвер (12),
Хилл (6),
Бендер (5),
Ильясова (5),
Дивинченцо (4 + 7 подборов),
Браун (0),
Уилсон (0).
- Чикаго
-
Лавин (24),
Данн (15),
Маркканен (8 + 8 подборов),
Саторански (7),
Корнет (6) старт;
Янг (14),
Хатчисон (8),
Уайт (7),
Арчидиаконо (4),
Харрисон (3),
Фелисио (2),
Валентайн (0).
- Дата проведения
-
21 января, 01.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Вашингтон (19 + 7 подборов),
Грэм (15 + 6 передач),
Розир (4),
Бриджес (4),
Зеллер (4 + 9 подборов) старт;
Монк (20),
Эрнангомес (8),
Бийомбо (4),
Батюм (3),
Коди Мартин (2),
Бэйкон (0).
- Орландо
-
Фурнье (26),
Вучевич (24 + 10 подборов),
Фульц (10),
Гордон (6 + 7 передач),
Берч (3 + 7 подборов) старт;
Росс (19),
Картер-Уильямс (5),
Кларк (5),
Бамба (4),
Айванду (2),
Джефферсон (2).
- Дата проведения
-
21 января, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (17),
Осман (14),
Томпсон (13 + 22 подбора),
Лав (12 + 9 подборов),
Гарлэнд (11) старт;
Нэнс (12 + 10 подборов),
Экзам (3),
Деллаведова (2),
Mooney (2),
Кук (0).
- Нью-Йорк
-
М-с Моррис (19),
Рэндл (19 + 9 подборов),
Буллок (12),
Гибсон (10),
Пэйтон (9 + 8 передач) старт;
Дотсон (12),
Портис (12),
Ниликина (6),
Нокс (5),
Робинсон (2 + 4 блок-шота).
- Дата проведения
-
21 января, 01.00, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Нанн (25 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь),
Адебайо (16 + 11 подборов + 5 потерь),
Робинсон (12),
Джонс (7),
Ленард (7) старт;
Джонсон (22),
Драгич (18),
Хирро (6),
Олиник (5).
- Сакраменто
-
Бьелица (22),
Хилд (20 + 7 подборов + 7 передач),
Бэгли (15 + 15 подборов),
Фокс (14 + 8 передач + 5 потерь),
Барнс (11) старт;
Богданович (14),
Феррелл (7),
Дедмон (6 + 8 подборов),
Джозеф (4),
Джеймс (0).
- Дата проведения
-
21 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Тейтум (27),
Уокер (20 + 7 передач),
Браун (20 + 6 передач),
Хэйворд (16),
Тайс (5) старт;
Кантер (18 + 11 подборов),
Смарт (9),
Грин (5),
Оджелей (5),
Пуарье (5),
Лэнгфорд (4),
Г. Уильямс (3),
Уонамейкер (2).
- Лейкерс
-
Макги (18),
Джеймс (15 + 7 подборов + 13 передач),
Дэвис (9),
Брэдли (8),
Грин (7) старт;
Рондо (13),
Кузма (13),
Ховард (9 + 10 подборов),
Колдуэлл-Поуп (7),
Кук (4),
Дэниелс (3),
Карузо (1),
Дадли (0).
- Дата проведения
-
21 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (28 + 8 подборов),
Уиггинс (15),
Ковингтон (9),
Напьер (6 + 8 передач),
Калвер (6) старт;
Окоги (16 + 8 подборов),
Бэйтс-Диоп (9),
Дженг (8),
Крэбб (3),
Маклафлин (0).
- Денвер
-
Грант (19 + 7 подборов),
Бартон (18),
Йокич (17 + 13 подборов + 5 потерь),
Моррис (8 + 8 передач),
Крэйг (2) старт;
Портер (20 + 14 подборов),
Бизли (11),
Дозьер (6),
Пламли (6),
Эрнангомес (0).
- Дата проведения
-
21 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (25),
Гобер (20 + 14 подборов),
Богданович (16 + 5 потерь),
Инглс (6 + 7 передач),
О'Нил (5 + 7 подборов) старт;
Ньянг (15),
Конли (14),
Брэдли (8 + 10 подборов),
Кларксон (7 + 7 подборов),
Мудиай (2),
Такер (0),
Морган (0).
- Индиана
-
Тернер (12 + 6 перехватов),
Лэмб (11),
Сабонис (10 + 8 подборов),
Брогдон (5),
Уоррен (4) старт;
А. Холидэй (12),
Дж. Холидэй (9 + 5 блок-шотов),
Макдермотт (8),
Макконнелл (6 + 10 передач),
Битадзе (5),
Самнер (2),
Сэмпсон (2),
Лиф (2).
- Дата проведения
-
21 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Букер (37 + 7 подборов + 5 потерь),
Эйтон (25 + 12 подборов),
Рубио (15 + 9 передач),
Убре (15 + 8 подборов),
Шарич (10) старт;
Диалло (6),
Бриджес (4),
Картер (3),
Окобо (3).
- Сан-Антонио
-
Форбс (24),
Олдридж (19),
Дерозан (18 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Мюррей (10),
Лайлс (2) старт;
Уайт (25 + 7 передач),
Белинелли (11),
Пелтль (6),
Уокер (3),
Миллс (2).
- Дата проведения
-
21 января, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (61 + 10 подборов + 7 передач),
Уайтсайд (17 + 21 подбор + 6 блок-шотов),
Саймонс (15),
Энтони (14 + 9 подборов),
Литтл (4) старт;
Трент (11),
Хезоня (5),
Хорд (2 + 7 подборов),
Браун (0).
- Голден Стэйт
-
Беркс (33 + 7 подборов + 8 передач),
Расселл (27 + 8 подборов + 9 передач + 6 потерь),
Паскалл (22 + 13 подборов),
Коули-Стайн (12 + 7 подборов),
Ли (4 + 9 подборов) старт;
Крисс (14),
Пул (9),
Спеллмен (3).
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Сегодня в регулярном чемпионате НБА проходит День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы 14 матчей.
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