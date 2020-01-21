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НБА. «Хьюстон» дома уступил «Оклахоме», «Бостон» разгромил «Лейкерс» и другие матчи

21.01.2020 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в регулярном чемпионате НБА проходит День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы 14 матчей.

«Хьюстон» Хардена и Уэстбрука дома уступил «Оклахоме» Пола. В Бостоне во встрече принципиальных соперников «Селтикс» и «Лейкерс» хозяева добились крупной победы.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Детройт 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)
Дата проведения
20 января, 22.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (29 + 6 передач + 5 потерь), Маинми (21 + 7 подборов), Пэйтон (6), Томас (5), Бонга (2)  старт; Брайант (13 + 5 потерь), Смит (9 + 7 подборов + 6 передач), Бертанс (8), Макрэй (7 + 8 подборов), Браун (6), Уильямс (0).
Детройт
Роуз (21), Драммонд (18 + 16 подборов + 9 потерь), Снелл (16), Браун (7), Думбуя (6)  старт; Михайлюк (10), М-ф Моррис (10), Гэллоуэй (6), Вуд (6), Фрэйзер (0).

Атланта – Торонто 117:122 (25:36, 35:21, 22:26, 35:39)
Дата проведения
20 января, 22.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (42 + 15 передач + 7 потерь), Коллинз (17 + 11 подборов), Хантер (13), Реддиш (13 + 8 подборов), Хертер (9 + 7 подборов)  старт; Фернанду (12), Картер (6), Бембри (3), Тиг (2), Гудвин (0), Джонс (0).
Торонто
Ванвлит (20), Сиакам (18), Марк Газоль (14), Лаури (10 + 7 передач), Ануноби (4)  старт; Пауэлл (27), Дэвис (12), Ибака (8 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (7 + 10 подборов), Маккоу (2).

Бруклин – Филадельфия 111:117 (32:29, 36:35, 23:26, 20:27)
Дата проведения
20 января, 23.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Динуидди (22 + 7 передач + 5 потерь), Аллен (13 + 13 подборов), Харрис (12 + 5 потерь), Принс (12 + 12 подборов), Темпл (2)  старт; Леверт (16 + 6 передач), Клэкстон (15), Луваву-Кабарро (12), Куруц (5), Муса (2).
Филадельфия
Симмонс (34 + 12 подборов + 12 передач + 5 перехватов), Хорфорд (19), Ричардсон (15), Харрис (15), Тайбулл (3)  старт; Коркмаз (10), Скотт (8 + 8 подборов), Эннис (5), Нето (3), О’Куинн (3), Болден (2).

Хьюстон – Оклахома-Сити 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41)
Дата проведения
21 января, 01.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Уэстбрук (32 + 11 подборов + 12 передач), Харден (29 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Капела (12 + 7 подборов), Маклемор (6), Такер (5)  старт; Хауз (13), Гордон (5), Сефолоша (5).
Оклахома-Сити
Пол (28 + 7 подборов), Галлинари (25 + 13 подборов), Гилджес-Александер (13 + 10 подборов), Дорт (8), Адамс (0)  старт; Шредер (23), Диалло (6), Бэйзли (6), Бертон (2), Мускала (1).

Мемфис – Новый Орлеан 116:126 (30:31, 20:38, 27:29, 39:28)
Дата проведения
21 января, 01.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Брукс (31 + 9 подборов), Джарен Джексон (19), Морэнт (16 + 9 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Краудер (2)  старт; Мелтон (10), Джонс (9), Андерсон (6), Кларк (4), Хилл (3), Аллен (2).
Новый Орлеан
Холидэй (36 + 5 потерь), Ингрэм (25 + 6 передач), Редик (10), Болл (8 + 9 подборов), Хэйс (5)  старт; Мелли (15), Харт (10), Мур (9), Джексон (6), Александер-Уокер (2).

Милуоки – Чикаго 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21)
Дата проведения
21 января, 01.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Я. Адетокумбо (28 + 14 подборов + 10 передач + 8 потерь), Миддлтон (24 + 6 передач), Мэттьюз (13), Бледсоу (7), Б. Лопес (7)  старт; Корвер (12), Хилл (6), Бендер (5), Ильясова (5), Дивинченцо (4 + 7 подборов), Браун (0), Уилсон (0).
Чикаго
Лавин (24), Данн (15), Маркканен (8 + 8 подборов), Саторански (7), Корнет (6)  старт; Янг (14), Хатчисон (8), Уайт (7), Арчидиаконо (4), Харрисон (3), Фелисио (2), Валентайн (0).

Шарлотт – Орландо 83:106 (27:19, 18:32, 20:21, 18:34)
Дата проведения
21 января, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Вашингтон (19 + 7 подборов), Грэм (15 + 6 передач), Розир (4), Бриджес (4), Зеллер (4 + 9 подборов)  старт; Монк (20), Эрнангомес (8), Бийомбо (4), Батюм (3), Коди Мартин (2), Бэйкон (0).
Орландо
Фурнье (26), Вучевич (24 + 10 подборов), Фульц (10), Гордон (6 + 7 передач), Берч (3 + 7 подборов)  старт; Росс (19), Картер-Уильямс (5), Кларк (5), Бамба (4), Айванду (2), Джефферсон (2).

Кливленд – Нью-Йорк 86:106 (26:26, 24:23, 14:30, 22:27)
Дата проведения
21 января, 01.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (17), Осман (14), Томпсон (13 + 22 подбора), Лав (12 + 9 подборов), Гарлэнд (11)  старт; Нэнс (12 + 10 подборов), Экзам (3), Деллаведова (2), Mooney (2), Кук (0).
Нью-Йорк
М-с Моррис (19), Рэндл (19 + 9 подборов), Буллок (12), Гибсон (10), Пэйтон (9 + 8 передач)  старт; Дотсон (12), Портис (12), Ниликина (6), Нокс (5), Робинсон (2 + 4 блок-шота).

Майами – Сакраменто 118:113 OT (21:24, 35:34, 20:20, 29:27, 13:8)
Дата проведения
21 января, 01.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Нанн (25 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Адебайо (16 + 11 подборов + 5 потерь), Робинсон (12), Джонс (7), Ленард (7)  старт; Джонсон (22), Драгич (18), Хирро (6), Олиник (5).
Сакраменто
Бьелица (22), Хилд (20 + 7 подборов + 7 передач), Бэгли (15 + 15 подборов), Фокс (14 + 8 передач + 5 потерь), Барнс (11)  старт; Богданович (14), Феррелл (7), Дедмон (6 + 8 подборов), Джозеф (4), Джеймс (0).

Бостон – Лейкерс 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27)
Дата проведения
21 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Тейтум (27), Уокер (20 + 7 передач), Браун (20 + 6 передач), Хэйворд (16), Тайс (5)  старт; Кантер (18 + 11 подборов), Смарт (9), Грин (5), Оджелей (5), Пуарье (5), Лэнгфорд (4), Г. Уильямс (3), Уонамейкер (2).
Лейкерс
Макги (18), Джеймс (15 + 7 подборов + 13 передач), Дэвис (9), Брэдли (8), Грин (7)  старт; Рондо (13), Кузма (13), Ховард (9 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (7), Кук (4), Дэниелс (3), Карузо (1), Дадли (0).

Миннесота – Денвер 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26)
Дата проведения
21 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Таунс (28 + 8 подборов), Уиггинс (15), Ковингтон (9), Напьер (6 + 8 передач), Калвер (6)  старт; Окоги (16 + 8 подборов), Бэйтс-Диоп (9), Дженг (8), Крэбб (3), Маклафлин (0).
Денвер
Грант (19 + 7 подборов), Бартон (18), Йокич (17 + 13 подборов + 5 потерь), Моррис (8 + 8 передач), Крэйг (2)  старт; Портер (20 + 14 подборов), Бизли (11), Дозьер (6), Пламли (6), Эрнангомес (0).

Юта – Индиана 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25)
Дата проведения
21 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Митчелл (25), Гобер (20 + 14 подборов), Богданович (16 + 5 потерь), Инглс (6 + 7 передач), О'Нил (5 + 7 подборов)  старт; Ньянг (15), Конли (14), Брэдли (8 + 10 подборов), Кларксон (7 + 7 подборов), Мудиай (2), Такер (0), Морган (0).
Индиана
Тернер (12 + 6 перехватов), Лэмб (11), Сабонис (10 + 8 подборов), Брогдон (5), Уоррен (4)  старт; А. Холидэй (12), Дж. Холидэй (9 + 5 блок-шотов), Макдермотт (8), Макконнелл (6 + 10 передач), Битадзе (5), Самнер (2), Сэмпсон (2), Лиф (2).

Финикс – Сан-Антонио 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24)
Дата проведения
21 января, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (37 + 7 подборов + 5 потерь), Эйтон (25 + 12 подборов), Рубио (15 + 9 передач), Убре (15 + 8 подборов), Шарич (10)  старт; Диалло (6), Бриджес (4), Картер (3), Окобо (3).
Сан-Антонио
Форбс (24), Олдридж (19), Дерозан (18 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мюррей (10), Лайлс (2)  старт; Уайт (25 + 7 передач), Белинелли (11), Пелтль (6), Уокер (3), Миллс (2).

Портленд – Голден Стэйт 129:124 OT (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11)
Дата проведения
21 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (61 + 10 подборов + 7 передач), Уайтсайд (17 + 21 подбор + 6 блок-шотов), Саймонс (15), Энтони (14 + 9 подборов), Литтл (4)  старт; Трент (11), Хезоня (5), Хорд (2 + 7 подборов), Браун (0).
Голден Стэйт
Беркс (33 + 7 подборов + 8 передач), Расселл (27 + 8 подборов + 9 передач + 6 потерь), Паскалл (22 + 13 подборов), Коули-Стайн (12 + 7 подборов), Ли (4 + 9 подборов)  старт; Крисс (14), Пул (9), Спеллмен (3).

 

 
 
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Сегодня в регулярном чемпионате НБА проходит День Мартина Лютера Кинга, в программе которого запланированы 14 матчей.
 
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