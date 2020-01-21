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Кулеш входит в топ-15 игроков чемпионата Европы по силе броска

21.01.2020 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш входит в топ-15 игроков чемпионата Европы по силе броска.

Кулеш с броском со скоростью 137 км/ч делит 11 место среди всех игроков турнира.

Самый быстрый бросок на чемпионате у македонца Филипа Талески – 141 км/ч.

Отметим, что вратарь сборной Беларуси Алексей Кишов входит в топ-10 голкиперов, которым удавалось отразить самые быстрые броски. Белорус отразил мяч, который летел со скоростью 132 км/ч.

 
 
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Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш входит в топ-15 игроков чемпионата Европы по силе броска.
 
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