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Кулеш входит в топ-15 игроков чемпионата Европы по силе броска
21.01.2020 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Левый полусредний сборной Беларуси
Кулеш с броском со скоростью 137 км/ч делит 11 место среди всех игроков турнира.
Самый быстрый бросок на чемпионате у македонца Филипа Талески – 141 км/ч.
Отметим, что вратарь сборной Беларуси
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Левый полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш входит в топ-15 игроков чемпионата Европы по силе броска.
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