|
Анатолий Байдачный: «Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить? Закон действует для всех, неважно, кто это»
21.01.2020 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что в деле о договорных матчах должны быть наказаны все согласно закону.
«Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить? Закон действует для всех, неважно, кто это. Если в стране действуют законы для всех, значит есть порядок. Когда закон действует избирательно, значит будут проблемы.
С другой стороны, в современном обществе критерии оценки стали другие. Оценка одна – деньги. Есть деньги – ты человек, нет денег – ты не человек. В годы нашей молодости были совершенно другие критерии – порядочность, правда, честность, – сказал Байдачный в программе «Арена».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Байдачный: «Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить? Закон действует для всех, неважно, кто это»
Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что в деле о договорных матчах должны быть наказаны все согласно закону.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)