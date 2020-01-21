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Анатолий Байдачный: «Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить? Закон действует для всех, неважно, кто это»

21.01.2020 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что в деле о договорных матчах должны быть наказаны все согласно закону.

«Если человек является игроком сборной, совершил преступление, его надо простить? Закон действует для всех, неважно, кто это. Если в стране действуют законы для всех, значит есть порядок. Когда закон действует избирательно, значит будут проблемы.

С другой стороны, в современном обществе критерии оценки стали другие. Оценка одна – деньги. Есть деньги – ты человек, нет денег – ты не человек. В годы нашей молодости были совершенно другие критерии – порядочность, правда, честность, – сказал Байдачный в программе «Арена».

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Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что в деле о договорных матчах должны быть наказаны все согласно закону.
 
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