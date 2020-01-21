Глава МВД, министр здравоохранения и Виктор Лукашенко вошли в состав оргкомитета ЧМ-2021. Шуневич исключен

Источник материала: Tribuna.com

Совет министров своим постановлением №11 изменил состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2021.

Согласно постановлению из оргкомитета исключен ряд чиновников, которые ушли со своих руководящих постов в министерствах и облисполкомах. В частности, это экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, бывший первый заместитель министра антимонопольного и регулирования Артур Карпович, бывший первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, бывший зампред Брестского облисполкома Олег Величко.

Вместо них в оргкомитет вошли действующий глава МВД Юрий Караев, министр здравоохранения Владимир Караник, первый вице-президента Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Как сообщалось, Шуневич ушел в отставку с поста главы МВД в начале июня прошлого года. В настоящее время он возглавляет наблюдательный совет минского «Динамо».