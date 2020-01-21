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Решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ
21.01.2020 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Все решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой
Фактически, любой футболист или тренер, дисквалифицированный АБФФ, может беспрепятственно играть или работать за границей.
Ранее обвинения в организации договорных матчей были предъявлены
БАТЭ выступил с
Напомним, российский нападающий Александр Алумона после дисквалификации в Беларуси выступал за российский клуб «Динамо» Брянск.
В 2008 году АБФФ признала персоной нон-грата Валерия Шанталосова, специалист
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Решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ
Все решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ.
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