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Решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ

21.01.2020 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Все решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ. Об этом Tribuna.com сообщили в пресс-службе федерации.

Фактически, любой футболист или тренер, дисквалифицированный АБФФ, может беспрепятственно играть или работать за границей.

Ранее обвинения в организации договорных матчей были предъявлены 19 человекам. Волкова, Богунова и еще 13 человек освободили от уголовной ответственности. Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что Волков, скорее всего, будет наказан дисциплинарным комитетом.

БАТЭ выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что ситуация, связанная с Волковым, случилась в период его выступлений в «Нафтане».

Напомним, российский нападающий Александр Алумона после дисквалификации в Беларуси выступал за российский клуб «Динамо» Брянск.

В 2008 году АБФФ признала персоной нон-грата Валерия Шанталосова, специалист отправился на работу в Россию.

 

 
 
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Все решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ.
 
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