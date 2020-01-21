Решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой АБФФ

Источник материала: Tribuna.com

Все решения КДК по договорным матчам распространяются только на соревнования, проводимые под эгидой . Об этом Tribuna.com сообщили в пресс-службе федерации.

Фактически, любой футболист или тренер, дисквалифицированный АБФФ, может беспрепятственно играть или работать за границей.

Ранее обвинения в организации договорных матчей были предъявлены 19 человекам . Волкова, Богунова и еще 13 человек освободили от уголовной ответственности. Председатель АБФФ Владимир Базанов заявил , что Волков, скорее всего, будет наказан дисциплинарным комитетом.

БАТЭ выступил с заявлением , в котором подчеркнул, что ситуация, связанная с Волковым, случилась в период его выступлений в «Нафтане».

Напомним, российский нападающий Александр Алумона после дисквалификации в Беларуси выступал за российский клуб «Динамо» Брянск.

В 2008 году АБФФ признала персоной нон-грата Валерия Шанталосова, специалист отправился на работу в Россию.