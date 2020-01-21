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Квашук о Зеленском: «Всем было интересно, как комик стал президентом. Для белорусов смена чего-то и новизна – это редкость»
21.01.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-полузащитник
– Как относятся белорусы к украинцам?
– Каждый по-разному. У меня был случай в Гродно. Я поставил машину в месте, где нельзя ставить, ну не в зеленую зону. А там помимо моей машину еще 4 стояло, но с белорусскими номерами. А один водила вообще спрятался в кустах. Я возвращаюсь, а возле моей машину патруль стоит. Спросил: «Почему именно я их привлек, если есть еще 4 машины». Мне ответили: «Нам поступил сигнал».
– Когда Зеленский стал президентом, у тебя часто про это спрашивали?
– Да, всем это было интересно, как это так, что комик стал президентом. Для них смена чего-то и новизна – это редкость, – сказал
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Квашук о Зеленском: «Всем было интересно, как комик стал президентом. Для белорусов смена чего-то и новизна – это редкость»
Экс-полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук рассказал об отношении белорусов к украинцам.
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