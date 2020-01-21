ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квашук о Зеленском: «Всем было интересно, как комик стал президентом. Для белорусов смена чего-то и новизна – это редкость»

21.01.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук рассказал об отношении белорусов к украинцам.

– Как относятся белорусы к украинцам?

– Каждый по-разному. У меня был случай в Гродно. Я поставил машину в месте, где нельзя ставить, ну не в зеленую зону. А там помимо моей машину еще 4 стояло, но с белорусскими номерами. А один водила вообще спрятался в кустах. Я возвращаюсь, а возле моей машину патруль стоит. Спросил: «Почему именно я их привлек, если есть еще 4 машины». Мне ответили: «Нам поступил сигнал».

– Когда Зеленский стал президентом, у тебя часто про это спрашивали?

– Да, всем это было интересно, как это так, что комик стал президентом. Для них смена чего-то и новизна – это редкость, – сказал Квашук.

Чемпионат Беларуси: таблица

Чемпионат Беларуси: трансферы

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник «Гомеля» Виталий Квашук рассказал об отношении белорусов к украинцам.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь и Австрия никогда не забрасывали много. На нерезультативную игру предлагают отличный кэф!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика