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Юрий Вернидуб: «В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами»

22.01.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами.

«В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами.

Белорусы и украинцы – народы, которые в большей степени пострадали во время войны. Через Украину и Беларусь фашисты прошли туда и назад точно также. Поэтому по разрушениям это самые пострадавшие страны. Хотя другие страны считают, что это не так. Что это они выиграли», – сказал Вернидуб в эфире «Спорт-кадра».

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами.
 
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