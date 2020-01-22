|
Юрий Вернидуб: «В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами»
22.01.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«В ментальности не вижу никаких различий между белорусами и украинцами.
Белорусы и украинцы – народы, которые в большей степени пострадали во время войны. Через Украину и Беларусь фашисты прошли туда и назад точно также. Поэтому по разрушениям это самые пострадавшие страны. Хотя другие страны считают, что это не так. Что это они выиграли», – сказал Вернидуб в эфире «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о сходствах и различиях между белорусами и украинцами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)