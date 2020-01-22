Михаил Грабовский: «В основном ребята выходят и просто тренируются, набираются опыта, зная, что впереди длинная карьера»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского Михаил Грабовский рассказал о состоянии дел в команде.

- Был посыл игрокам, чтобы сейчас зарабатывали себе место в составе на будущий сезон. Вас многие услышали?

– Я думаю, наверное, многие услышали из тех, кому не нужно было слышать. В основном ребята выходят и просто тренируются, набираются опыта, зная, что впереди длинная карьера.

Сейчас тот момент, когда им уделяется много внимания на льду, на тренировках, индивидуально. Они выходят, тренируются, но лучше бы они не думали про следующий год, а думали здесь и сейчас – и тогда у них будет хороший результат, – сказал Грабовский.

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