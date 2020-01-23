|
Australian Open. Бенчич, Плишкова, Мугуруса вышли в 3-й круг
23.01.2020 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертый день Australian Open Каролина Плишкова вышла в 3-й круг, Симона Халеп поборется с Хэрриет Дарт, Элина Свитолина – с Лорин Дэвис.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертый день Australian Open Каролина Плишкова вышла в 3-й круг, Симона Халеп поборется с Хэрриет Дарт, Элина Свитолина – с Лорин Дэвис.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)