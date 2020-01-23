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Australian Open. Бенчич, Плишкова, Мугуруса вышли в 3-й круг

23.01.2020 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертый день Australian Open Каролина Плишкова вышла в 3-й круг, Симона Халеп поборется с Хэрриет Дарт, Элина Свитолина – с Лорин Дэвис.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Зарина Дияс (Казахстан)  Анна Блинкова (Россия)
4:6|6:3|6:4
Дата проведения
23 января, 04.37
Онлайн матча

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
23 января, 08.30
Онлайн матча

Светлана Кузнецова (Россия)  Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
23 января, 10.30
Онлайн матча

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Айла Томлянович (Австралия)
6:3|3:6|6:3
Дата проведения
23 января, 03.15
Онлайн матча

Каролина Плишкова (Чехия)  Лаура Зигемунд (Германия)
6:3|6:3
Дата проведения
23 января, 05.54
Онлайн матча

Хэрриет Дарт (Великобритания)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
23 января, 11.00
Онлайн матча

Элина Свитолина (Украина)  Лорин Дэвис (США)
Дата проведения
23 января, 13.00
Онлайн матча

Белинда Бенчич (Швейцария)  Алена Остапенко (Латвия)
7:5|7:5
Дата проведения
23 января, 03.12
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Ализе Корне (Франция)
6:4|6:2
Дата проведения
23 января, 03.12
Онлайн матча

 

Кэтрин "СиСи" Беллис (США)  Каролина Мухова (Чехия)
6:4|6:4
Дата проведения
23 января, 06.52
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
23 января, 09.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Хизер Уотсон (Великобритания)
Дата проведения
23 января, 08.30
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
23 января, 08.30
Онлайн матча

 

Арина Родионова (Австралия)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
23 января, 08.30
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Присцилла Хон (Австралия)
6:3|1:1
Дата проведения
23 января, 07.44
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
23 января, 12.30
Онлайн матча
 
 
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В четвертый день Australian Open Каролина Плишкова вышла в 3-й круг, Симона Халеп поборется с Хэрриет Дарт, Элина Свитолина – с Лорин Дэвис.
 
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