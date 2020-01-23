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Дзюдо

23.01.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 22 января, в г. Минске прошел Чемпионат Минской области по дзюдо. Команда ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района” в общекомандном зачете одержала неоспоримую победу, заняв первое место.

Дзюдо

В личном первенстве Дмитрий Головач завоевал почетное 1-е место, Виталий Макарцев и Даниил Мороз заняли 2-е место,  Максим Денисевича и Владислав Татур – 3-е место. Тренер команды А.А.Цыбулько.

Анастасия  Синицына, заместитель директора ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района” 


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Теги: Минск
 
 
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В среду, 22 января, в г. Минске прошел Чемпионат Минской области по дзюдо. Команда ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района” в
 
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