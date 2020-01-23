В среду, 22 января, в г. Минске прошел Чемпионат Минской области по дзюдо. Команда ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района” в общекомандном зачете одержала неоспоримую победу, заняв первое место.
В личном первенстве Дмитрий Головач завоевал почетное 1-е место, Виталий Макарцев и Даниил Мороз заняли 2-е место, Максим Денисевича и Владислав Татур – 3-е место. Тренер команды А.А.Цыбулько.
Анастасия Синицына, заместитель директора ГУ “Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района”