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Юрий Файков: «Возрастной лимит давно пора отменять. Вообще не понимаю, почему планка в 28 лет, а не 30 или 32?»  

24.01.2020 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о возрастном лимите в Париматч-Экстралиге.

«Новая формула чемпионата в общем нормальная. Разве что не стал бы рвать сезон на три части: пусть бы восьмерка доиграла «регулярку», а перед плей-офф пара худших провела бы серии до двух побед с двумя лучшими из дивизиона «Б» за право участвовать в играх на вылет. А то как-то громоздко получается.

Если речь о лимитах, то легионерский я не трогал бы, он более или менее взвешенный. И квота на молодых должна быть.

А вот возрастной, считаю, давно пора отменять, он ничего не дает. Вообще не понимаю, почему планка в 28 лет, а не, скажем, 30 или 32?.. Я в «Керамине» закончил за 40, и то мне еще предлагали продлить контракт», – сказал Файков.

«У новых клубов 40% легионеров. Нужно ли их тренировать в экстралиге Б?» Хоккей прожил год по правилам Шапиро

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о возрастном лимите в Париматч-Экстралиге.
 
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