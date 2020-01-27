Генпрокуратура передала в суд дело о договорных матчах

Источник материала: Tribuna.com

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело об организации договорных матчей, сообщает сайт ведомства

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных деяний в разных сочетаниях либо только один состав преступления.

Так, в ходе предварительного расследования установлены 15 подкупов участников профессиональных соревнований, одно покушение на такой подкуп, а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Обвиняемым Л. и Б. инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной воллейбольной команды приняли незаконные вознаграждения, будучи участниками матчей чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей и первой лиг, матча Кубка, а также участниками матча чемпионата Беларуси по волейболу, за обеспечение заранее оговоренных результатов.

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