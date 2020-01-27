Гродно и Друскининкай свяжет трансграничный марафон дружбы

Источник материала: Полымя

Гродно и Друскининкай 12 июля свяжет трансграничный марафон дружбы, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.





Регистрация для участия в проекте уже началась. Сделать это можно на официальном портале марафона. Среди первых зарегистрировавшихся — граждане Италии, Норвегии и Германии. «Марафон интересен прежде всего тем, что проходит по территории двух стран. И в Беларуси, и в Литве это единственный подобный марафон. Нынешний станет юбилейным, десятым по счету», — отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Дистанция марафона составляет 42,195 км. Трасса марафона измерена и сертифицирована Международной федерацией легкой атлетики. В этом году бегуны стартуют в центре Друскининкая, а финиш по традиции будет расположен на территории ЦСК «Неман» в Гродно. Победителей будут определять не только в абсолютном зачете, но и в различных возрастных номинациях. Границу бегуны пересекают без остановки. Пограничный и таможенный контроль организован на старте и финише марафона.

Марафон Гродно-Друскининкай станет одним из этапов уникального бегового проекта. В течение года в регионе проводится так называемая Гродненская беговая лига, которая объединяет самые рейтинговые и интересные старты сезона. По итогам каждого из забегов атлетам и командам будут начисляться зачетные баллы. В конце бегового сезона определятся обладатели Гран-при в нескольких категориях: абсолютном зачете, командном и других.

Источник: БелТА