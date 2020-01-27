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На голубых дорожках
27.01.2020 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На базе бассейна ФСУ «Кричевский ФОК» прошло первенство района по плаванию среди юношей и девушек в программе спартакиады школьников.
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На базе бассейна ФСУ «Кричевский ФОК» прошло первенство района по плаванию среди юношей и девушек в программе спартакиады школьников. Участие
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