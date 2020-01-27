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На голубых дорожках

27.01.2020 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На голубых дорожках

На базе бассейна ФСУ «Кричевский ФОК» прошло первенство района по плаванию среди юношей и девушек в программе спартакиады школьников.
Участие в первенстве приняли пять городских школ. Соревнования проходили в командном и личном первенстве. В состав команды входили 8 юношей и 8 девушек: девушки плыли 50 мет­ров вольным стилем и участвовали в эстафете 4х25 мет­ров вольным стилем, юноши также проплывали 50 метров вольным стилем и принимали участие в эстафете 4×50 вольным стилем. Юные спортсмены прекрасно справились с задачей.
Победителем командного первенства стала СШ № 8, второе место у команды СШ № 3, третье – СШ № 5. В личном первенст­ве победителем среди девушек стала В. Афонина (СШ № 8), второе мес­то – М. Войтко (СШ № 8), третье – Д. Елисеева, (СШ № 8). Среди юношей лучшим стал Я. Левченко, (СШ № 8), вторым — А. Клименков (СШ № 3), третьим – Д. Сугаков (СШ № 8).
Надежда Беленкова.

 
 
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На базе бассейна ФСУ «Кричевский ФОК» прошло первенство района по плаванию среди юношей и девушек в программе спартакиады школьников. Участие
 
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