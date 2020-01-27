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«Защитник Отечества»

27.01.2020 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Защитник Отечества»

На базе стадиона «Сож–2002» проходила районная спартакиа­да по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста. Участие в ней приняли 60 школьников из 10 учреждений общего среднего образования. Юноши соревновались в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя, подтягивании на высокой перекладине и в легкоатлетическом кроссе на 3000 м.
В первый день юноши соревновались в стрельбе и подтягивании. В каждой из этих дисцип­лин были свои лидеры, но и заметных аутсайдеров не было.

«Защитник Отечества»

Второй день начался с легкоатлетического кросса. Бег на 3 км – дело непростое, но большинство из будущих защитников Отечества легко преодолели это расстояние. И здесь также были свои победители. А общий результат определялся по сумме трех дисциплин.

«Защитник Отечества»

«Защитник Отечества»

Уверенную победу среди городских учреждений образования одержала команда СШ № 1, занявшая первое общекомандное место, на втором месте команда СШ № 7, на третьем – СШ № 8.
Среди сельских учреждений образования победительницей стала команда Молятичского УПК детский сад-средняя школа, на втором месте юноши Ботвиновского УПК детский сад-средняя школа, на третьем – команда Костюшковичского УПК детский сад-средняя школа.
В личном первенстве победителем среди старших ребят стал П. Магуров (Молятичский УПК детский сад-средняя школа), на втором месте И. Сушкевич (Ботвиновский УПК детский сад-средняя школа), на третьем – М. Ханевский (СШ № 1). В младшей возрастной группе первым стал Д. Терешко (СШ № 1), вторым – Д. Шевцов (СШ № 8) и третьим – В. Магуров (Молятичский УПК детский сад-средняя школа).

«Защитник Отечества»

Надежда Беленкова,
методист ГУМУ «КУМК».
Фото Александра Гавриленко и Владимира Далецкого.

 
 
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На базе стадиона «Сож–2002» проходила районная спартакиа­да по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста....
 
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