|
Сергей Ташуев: «В январе вел переговоры с одним из белорусских клубов на предмет сотрудничества»
28.01.2020 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер
«Прежде всего хочу сказать, что несмотря на то, что уже не работаю в Беларуси, продолжаю следить за вашим чемпионатом, читаю новости. В общем, в курсе дел, в том числе и что касается трансферов. Плюс, скажу честно, еще в январе я вел переговоры с одним из белорусских клубов на предмет сотрудничества.
Меня звали еще в ноябре, когда я ушел из «Шахтера». Но в силу разных причин не сложилось ни тогда, ни сейчас. Тем не менее, как уже сказал, в курсе дел белорусского межсезонья и имею свою точку зрения на свершившиеся трансферы», – сказал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев рассказал о том, что мог возглавить другой белорусский клуб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)