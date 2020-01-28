Сергей Ташуев: «В январе вел переговоры с одним из белорусских клубов на предмет сотрудничества»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер Сергей Ташуев рассказал о том, что мог возглавить другой белорусский клуб.

«Прежде всего хочу сказать, что несмотря на то, что уже не работаю в Беларуси, продолжаю следить за вашим чемпионатом, читаю новости. В общем, в курсе дел, в том числе и что касается трансферов. Плюс, скажу честно, еще в январе я вел переговоры с одним из белорусских клубов на предмет сотрудничества.

Меня звали еще в ноябре, когда я ушел из «Шахтера». Но в силу разных причин не сложилось ни тогда, ни сейчас. Тем не менее, как уже сказал, в курсе дел белорусского межсезонья и имею свою точку зрения на свершившиеся трансферы», – сказал Ташуев .

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