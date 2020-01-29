“Серебро”— у несвижских самбистов

В январе в г. Жодино состоялось первенство Минской области по самбо среди юношей 2002 — 2004 г.р. В личном первенстве Максим Медвецкий занял второе место, у Ильи Шибицкого и Даниила Мороза – третье. В общекомандном зачете сборная команда ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» завоевала почетное второе место. К успешному выступлению ребят подготовил тренер А.А. Цыбулько.
На фото: Даниил Мороз, Максим Медвецкий, Илья Шибицкий
Анастасия Синицына,
заместитель директора Физкультурно-оздоровительного центра Несвижского района.