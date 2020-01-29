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“Серебро”— у несвижских самбистов

29.01.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В январе в г. Жодино состоялось первенство Минской области по самбо среди юношей 2002 — 2004 г.р. В личном первенстве Максим Медвецкий занял второе место, у Ильи Шибицкого и Даниила Мороза – третье. В общекомандном зачете сборная команда ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр Несвижского района» завоевала почетное второе место. К успешному выступлению ребят подготовил тренер А.А. Цыбулько.

“Серебро”— у несвижских самбистов

На фото: Даниил Мороз, Максим Медвецкий, Илья Шибицкий

Анастасия Синицына,

заместитель директора Физкультурно-оздоровительного центра Несвижского района.

 


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В январе в г. Жодино состоялось первенство Минской области по самбо среди юношей 2002 — 2004 г.р. В личном первенстве
 
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