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Волков, Сарока и еще 25 игроков БАТЭ отправились на сбор в Турцию

29.01.2020 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

29 января БАТЭ отправляется в турецкий Белек, где будут работать на протяжении 13 дней.

В выездной список штаб Кирилла Альшевского включил 27 футболистов:

вратари – Андрей Кудравец, Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий

защитники – Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Владислав Малькевич, Боян Настич, Егор Филипенко, Александар Филипович;

полузащитники – Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Александр Володько, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Александр Немирко, Павел Нехайчик, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие – Илья Василевич, Боян Дубайич, Неманья Милич, Антон Сарока, Максим Скавыш.

Напомним, что в ходе этого тренинг-кэмпа борисовчане сыграют четыре контрольных матча.

Отметим, что на сбор отправила Захар Волков. Ранее сообщалось, что игрок замешан в договорных матчах во время своего выступления за «Нафтан».

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси сообщило, что уголовное преследование в отношении футболиста прекращено. Волков явился с повинной и помогал следствию.

В то же время, по словам председателя АБФФ Владимира Базанова, со стороны федерации к игроку могут быть применены санкции. Базанов заявил, что Волков, скорее всего, будет отстранен от футбола.

Дмитрий Молош: «Надеюсь, Волкова не накажут слишком сурово. У Захара была очень трудная жизненная ситуация в семье»

БАТЭ: новости

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29 января БАТЭ отправляется в турецкий Белек, где будут работать на протяжении 13 дней.
 
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