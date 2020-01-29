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Волков, Сарока и еще 25 игроков БАТЭ отправились на сбор в Турцию
29.01.2020 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
29 января
В выездной список штаб Кирилла Альшевского включил 27 футболистов:
вратари – Андрей Кудравец, Александр Свирский, Антон Чичкан,
защитники – Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Владислав Малькевич, Боян Настич,
полузащитники – Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Александр Володько, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Александр Немирко, Павел Нехайчик,
нападающие – Илья Василевич, Боян Дубайич, Неманья Милич,
Напомним, что в ходе этого тренинг-кэмпа борисовчане сыграют четыре контрольных матча.
Отметим, что на сбор отправила Захар Волков. Ранее сообщалось, что игрок замешан в договорных матчах во время своего выступления за «Нафтан».
Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси
В то же время, по словам председателя АБФФ Владимира Базанова, со стороны федерации к игроку могут быть применены санкции. Базанов заявил, что Волков, скорее всего,
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29 января БАТЭ отправляется в турецкий Белек, где будут работать на протяжении 13 дней.
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