Победили в областном первенстве

Источник материала: Радзiма





Недавно мы писали, что глусские ребята-гандболисты победили в турнире на призы ГК «Машека», проходившем в декабре. А уже в январе их старшие товарищи (2007—2008 г. р.), которых тренирует Николай Поплавский, привезли победный кубок с первенства Могилёвской области, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме глусчан, в турнире участвовали команды специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва Чаусского района, Могилёва и Белыничей, детско-юношеских спортивных школ города Бобруйска и ГК «Машека» (Могилёв). Именно с «машековцами» наши гандболисты сошлись в борьбе за 1-е и 2-е место, выиграли у них 17 мячей (счет 20:37) и одержали победу в областном первенстве!

О. ПЕТРОВА

Фото предоставлено Глусской ДЮСШ