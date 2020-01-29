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Победили в областном первенстве
29.01.2020 — Новости Спорта | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Недавно мы писали, что глусские ребята-гандболисты победили в турнире на призы ГК «Машека», проходившем в декабре. А уже в январе их старшие товарищи (2007—2008 г. р.), которых тренирует Николай Поплавский, привезли победный кубок с первенства Могилёвской области, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме глусчан, в турнире участвовали команды специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва Чаусского района, Могилёва и Белыничей, детско-юношеских спортивных школ города Бобруйска и ГК «Машека» (Могилёв). Именно с «машековцами» наши гандболисты сошлись в борьбе за 1-е и 2-е место, выиграли у них 17 мячей (счет 20:37) и одержали победу в областном первенстве!
О. ПЕТРОВА
Фото предоставлено Глусской ДЮСШ
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Недавно мы писали, что глусские ребята-гандболисты победили в турнире на призы ГК «Машека», проходившем в декабре. А уже в январе их старшие товарищи (2007—2008 г. р.),...
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