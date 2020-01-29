Ирина Кривко: «Мои показатели меня очень расстраивают. И болельщики недовольны. На команду льется много необоснованной критики. Так вы помогите!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко в интервью Tribuna.com рассказала о проблемах с точностью со стрельбой в определенных гонках.

– Если смотреть на точность стрельбы, то ваш общий показатель практически не отличается от прошлого сезона (86,6% против 85,6% в 2019-м). Но в индивидуальных гонках и спринте заметен серьезный спад: с 82,5% до 75% и с 88,8% до 84% соответственно.

– Да, я знаю. Но биатлон – такая штука, что кто-то начинает лучше стрелять, кто-то начинает стрелять хуже. Где-то не хватает банального везения. Да, понятно, все готовятся, но во время соревнований большую роль играет и везение. Много факторов, влияющих на результат. И если где-то чего-то не хватает, то, к сожалению, исход гонок не самый лучший. Конечно, меня мои показатели очень расстраивают, я недовольна ими. И болельщики недовольны. На команду льется критика, притом много ее реально необоснованной. Так вы помогите! Если есть какие-то профессионалы, которые могут написать новый план подготовки, еще что-то, мы были бы рады видеть таких людей у себя в команде. Но, к сожалению, в основном в наш адрес следуют эмоциональные высказывания.

– Может, проще не обращать внимания на эту критику?

– Да я на самом деле стараюсь на нее не смотреть.

– Не могу не спросить об индивидуальной гонке в Поклюке, которую вы завершили досрочно.

– Если честно, даже не хочется касаться этой темы. Скажу лишь, что это было мое личное решение. Извините, реально потом было очень стыдно. Но я ведь не железная, – сказала Кривко.