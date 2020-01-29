Салангин об отказе «Минск-Арены» сотрудничать с «Торпедо»: «Когда ходил в Администрацию президента, мне сказали, что к Мироненкову нет доверия»

Источник материала: Tribuna.com

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин рассказал о том, как вел переговоры с Михаилом Мироненковым, который отказался дальше в 2019-м году спонсировать клуб, который в итоге снялся с чемпионата.

– Ты пытался понять, что так поменяло Мироненкова? Вел ли с ним переговоры, чтобы все исправить?

– После постоянно пытался пообщаться с ним. Говорил, что если хотите все бросить – закройте долги перед ребятами и все. Надо уходить красиво.

Даже написал ему большое письмо, где предложил несколько вариантов спасения. Расписал проблемы и то, как их можно решить. Предлагал и экономить, и продавать футболистов, и другие варианты. Он мне даже дал добро на продажу некоторых ребят. Я начал переговоры с БАТЭ о переходе Глинского. Но когда Мироненков об этом узнал, он встрял в переговоры – написал мне, что его надо продавать за 200 тысяч долларов. Когда я сказал, что БАТЭ готово забрать за 50 тысяч, он ничего не ответил: ни да, ни нет. Когда я обратился к его окружению и спросил «Что делать?», мне ответили – ждать. Но так ответа не было.

После БАТЭ, когда мы снялись, пытался с ним много общаться. Он первое время меня игнорировал, а потом вообще заблокировал мой номер.

– Когда мы с ним делали первое интервью, он обронил фразу, что не хочет быть грушей, которую постоянно отрясают. Может, ему не нравилось то, как ты распоряжался деньгами?

– Никто его не сотрясал. Он хотел, чтобы государственная поддержка появилась. Думал, что «Минск-Арена» войдет в состав учредителей, клуб подпадет под Указы, а он сможет только вкладывать в футболистов и развивать их. И ему будет проще заняться строительством инфраструктуры клуба, работать со стадионом МАПИД. У него были такие планы.

Я видел, что «Арену» не пустят к нам, но его окружение по ушам ему ездило: «Все будет классно. Мы куда надо сходили. Выйдете в высшую лигу и все будет». Вышли и начались завтраки. В первое полугодие не попали, надо ждать второго. Говорил Мироненкову, что если есть возможность чем-то заинтересовать, надо идти на МАЗ. Он ответил, что не просто так два года плясал вокруг «Минск-Арены». Вот когда они нам откажут, можно будет двигаться дальше. И тогда еще сказал, что сможет вытянуть все один. Говорил: «Ищи молодых футболистов, а я все остальное сделаю».

– Отказ «Минск-Арены» случился не просто так. Мне даже говорили про «след» «Крумкачоў».

– Не знаю. Когда ходил в Администрацию президента, мне сказали, что к Мироненкову нет доверия. Что он уже один раз в Жодино всех кинул. И они подозревали, что он собирается сделать что-то такое и здесь. Покрутит, помутит и, если не получится, вся ответственность перейдет к «Минск-Арене», которой придется все расхлебывать, – сказал Салангин.

Почему погибло минское «Торпедо» и как его пытались спасти: смс Мироненкова, вариант с БАТЭ (и не только), долги