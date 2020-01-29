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Кубок ФИБА. «Цмокi» в гостях у «Клужа»
29.01.2020 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кубок ФИБА
Второй этап
Группа J
Клуж-Напока Румыния – Цмокi-Мiнск Беларусь
29 января, 20.00
Нес-Циона Израиль – Орадя Румыния
29 января, 20.00
Положение команд: Цмокi-Мiнск – 3-1, Клуж-Напока – 2-2, Орадя – 2-2, Нес-Циона – 1-3.
Две команды из группы выйдут в плей-офф.
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Кубок ФИБА Второй этап Группа J Клуж-Напока Румыния – Цмокi-Мiнск Беларусь 29 января, 20.00 Нес-Циона Израиль – Орадя Румыния 29 января, 20.00 Положение команд: Цмокi-Мiнск –...
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