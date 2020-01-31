Лукашенко поручил ежемесячно проводить совещания о ходе подготовки к Олимпиаде

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проводить совещания о ходе подготовки к ежемесячно. Первое состоялось 29 января.

На нем был заслушан доклад министра спорта и туризма Сергея Ковальчука о ходе подготовки к Токио-2020. С докладами также выступили директор РНПЦ спорта Ирина Малеванная и директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин.

Подводя итоги совещания, глава Администрации президента Игорь Сергеенко подчеркнул, что в оставшееся до Олимпиады время необходимо сосредоточить внимание на индивидуальной работе с каждым спортсменом, всестороннем обеспечении подготовки и на полном исключении применения белорусскими атлетами запрещенных препаратов.

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