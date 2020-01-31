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Лукашенко поручил ежемесячно проводить совещания о ходе подготовки к Олимпиаде

31.01.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проводить совещания о ходе подготовки к Олимпиаде ежемесячно. Первое состоялось 29 января. 

На нем был заслушан доклад министра спорта и туризма Сергея Ковальчука о ходе подготовки к Токио-2020. С докладами также выступили директор РНПЦ спорта Ирина Малеванная и директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин.

Подводя итоги совещания, глава Администрации президента Игорь Сергеенко подчеркнул, что в оставшееся до Олимпиады время необходимо сосредоточить внимание на индивидуальной работе с каждым спортсменом, всестороннем обеспечении подготовки  и на полном исключении применения белорусскими атлетами запрещенных препаратов.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проводить совещания о ходе подготовки к Олимпиаде ежемесячно.
 
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