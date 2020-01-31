Михаил Мархель: «В мартовских встречах плей-офф Евро Васильев точно не будет принимать участия. Когда он станет гражданином Беларуси, тогда мы вернемся к этому вопросу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что если получит белорусское гражданство, то сможет рассчитывать на вызов в национальную команду.

– Пока Васильев не получил белорусский паспорт, поэтому в ближайших матчах национальной сборной мы на него не рассчитываем. В мартовских встречах плей-офф чемпионата Европы Владислав точно не будет принимать участия. Когда он станет гражданином Беларуси, тогда мы вернемся к этому вопросу.

– Но в казахстанских СМИ с ваших слов писали, что Васильев находится в расширенном списке сборной Беларуси…

– Это не совсем так. Мы наблюдаем за Васильевым, но пока он не получил белорусский паспорт, поэтому говорить про его попадание в расширенный список бессмысленно. Как я уже говорил, в ближайших матчах он нам не поможет.

Общался ли я с Владом по поводу его гражданства? Нет. Вообще, я не сторонник того, чтобы искусственно натурализовывать игроков и двигать их в сборную. Еще раз, если Васильев получит белорусское гражданство, он сможет рассчитывать на вызов. Правда, говорить об этом рано. Когда я работал с юношескими сборными, то нередко сталкивался с подобными ситуациями. Однако зачастую они заканчивались ничем, – сказал Мархель.

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