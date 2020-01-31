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Михаил Мархель: «В мартовских встречах плей-офф Евро Васильев точно не будет принимать участия. Когда он станет гражданином Беларуси, тогда мы вернемся к этому вопросу»
31.01.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что если
– Пока Васильев не получил белорусский паспорт, поэтому в ближайших матчах национальной сборной мы на него не рассчитываем. В мартовских встречах плей-офф чемпионата Европы Владислав точно не будет принимать участия. Когда он станет гражданином Беларуси, тогда мы вернемся к этому вопросу.
– Но в казахстанских СМИ с ваших слов писали, что Васильев находится в расширенном списке сборной Беларуси…
– Это не совсем так. Мы наблюдаем за Васильевым, но пока он не получил белорусский паспорт, поэтому говорить про его попадание в расширенный список бессмысленно. Как я уже говорил, в ближайших матчах он нам не поможет.
Общался ли я с Владом по поводу его гражданства? Нет. Вообще, я не сторонник того, чтобы искусственно натурализовывать игроков и двигать их в сборную. Еще раз, если Васильев получит белорусское гражданство, он сможет рассчитывать на вызов. Правда, говорить об этом рано. Когда я работал с юношескими сборными, то нередко сталкивался с подобными ситуациями. Однако зачастую они заканчивались ничем, – сказал Мархель.
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Михаил Мархель: «В мартовских встречах плей-офф Евро Васильев точно не будет принимать участия. Когда он станет гражданином Беларуси, тогда мы вернемся к этому вопросу»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что если Владислав Васильев получит белорусское гражданство, то сможет рассчитывать на вызов в...
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