Новый корабль и центр для велотуристов: стало известно о новинках сезона на Августовском канале

Источник материала: Полымя

В грядущем туристическом сезоне на Августовском канале откроют центр для велотуристов и дополнительные маршруты для них, а также представят новое судно для водных прогулок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.





Развитию Августовского канала в регионе уделяется повышенное внимание. Это одно из самых популярных в туристическом плане мест. Привлекателен он не только для белорусов, но и гостей из-за рубежа.

«В туристическом сезоне, который традиционно откроется весной, готовим для гостей канала несколько нововведений. В поселке Сопоцкин откроется туристско-информационный центр. Ориентирован он будет в том числе на велотуристов, ведь этот вид активного отдыха становится все популярней. Здесь разместится пункт проката и сервисного обслуживания с автоматизированной системой учета выдачи велосипедов. Для туристов будут доступны 100 велосипедов. Они уже приобретены», — рассказали в управлении спорта и туризма.

Создание центра стало вторым этапом проекта «Поддержка развития предпринимательства в туризме за счет развития инфраструктуры Гродненской области», реализуемого Гродненским облисполкомом совместно с польской стороной. Ранее по проекту был создан и промаркирован 50-километровый трансграничный маршрут «АвгустВело», связавший Гродно и белорусскую и польскую части Августовского канала.

Создаются новые туристические веломаршруты. Один из них свяжет Августовский канал и Беловежскую пущу по обеим сторонам границы. В окрестностях канала в новом сезоне промаркируют около 50 км веломаршрутов. Поспособствует этому активное строительство сети автомобильных дорог и велодорожек в районе водной артерии.

«Отмечается рост популярности канала как водной артерии. Например, теплоходом «Неман» по Августовскому каналу перевезено 25,5 тыс. человек (темп роста к 2018 году составляет 125,6%). На 20,8% по сравнению с 2018 годом возрос объем услуг по шлюзованию маломерных судов. В новом сезоне для оказания услуг туристам планируется приобрести судно на 20-25 мест, объявлен тендер», — рассказали в управлении спорта и туризма. Стоимость нового корабля составит до $180 тыс.

Уделяется внимание развитию предпринимательства. Возможно привлечение грантов для открытия своего дела в сфере услуг, например производства местных продуктов и блюд, сувениров.

Совершенствуется туристическая инфраструктура в районе канала. В усадьбе Гурских в деревне Радзивилки планируется открыть ресторан и отель на 50 мест. Продолжается реконструкция дворцово-паркового комплекса в Святске. Намечено строительство ресторана, пивоварни, четырех гостевых домов в одном из населенных пунктов на берегу канала.

В новом сезоне канал примет десятки различных мероприятий: спортивных, музыкальных, развлекательных, многие из которых стали своеобразными региональными брендами, привлекающими белорусских и иностранных туристов.

Источник: БелТА