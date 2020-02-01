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Чемпионат Беларуси. БГК принимает СКА
01.02.2020 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в чемпионате Беларуси по гандболу пройдет центральный матч, где БГК сыграет в Бресте против СКА.
Чемпионат Беларуси
Мужчины
БГК им. Мешкова – СКА – 15:12 (1-й тайм)
1 февраля, 17.30. Брест, ДС «Виктория»
Трансляция:
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш, Панич, Шкуринский, Юринок, Обрадович, Аккамбре, Шумак, Баранов, Разгор, Обранович, Сельвесюк, Джукич, Вайлупов, Малус.
СКА: Мороз, Кишов; Хмельков, Леухин, Гирик, Собко, Алехин, Никуленков, Камышик, Кривенко, Рутенко, Ушал, Черкащенко, Бохан, Бровко, Шилович.
БГУФК-СКА – Гомель – 22:30 (8:15)
1 февраля, 15.00
БГУФК-СКА: Самойло (5), Сотник (4), Козел (1), Ковалевский (2), Шабельников (3), Пушкин (2), Чижик (2), Белявский (2), Клыков (1).
Гомель: Корсак, Ярошук; Климовец (8), Красовский (6), Бегун (4), Зинченко (4), Кожедуб (4), Орловский (3), Кравченко (1), Осипков, Хилько, Телепнев, Карловский, Шафалович, Журов.
Таблица: БГК – 28 очков (15 игр), СКА – 26 (15), Машека – 13 (15), БГУФК – 9 (15), Гомель – 8 (17), Кронон – 8 (15).
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Сегодня в чемпионате Беларуси по гандболу пройдет центральный матч, где БГК сыграет в Бресте против СКА.
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