Владимир Нестерович: «Минспорта готово подставлять плечо минскому «Динамо», но не так, как пишут СМИ, не через владение акциями»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович сообщил, что Минспорта не собирается приобретать акции минского «Динамо» .

– По информации СМИ, минское «Динамо» в ближайшее время перейдет на баланс Минспорта. Как обстоят дела с передачей клуба от Мингорисполкома к министерству?

– Министерство спорта и туризма акциями, о которых сообщают некоторые ресурсы, не владеет и не планирует их получать. У нас иные функции и задачи. Нас, безусловно, волнует состояние дел в клубе, у которого славная история, за который выступали игроки, прославившие не только минское «Динамо», но и всю нашу республику.

Руководство Минспорта готово подставлять плечо клубу, но не так, как пишут СМИ, не через владение акциями.

– Каким образом?

– Консультации, обсуждение проблем, методическая помощь в подготовке документов, налаживании контактов с теми, кто хочет и может помочь, – сказал Нестерович.

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